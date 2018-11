GRUPE EURO U21 | Jucatorii nationalei, FARA FRICA in fata gigantilor din grupe: "Vrem sa ajungem in semifinale!"

Romania a picat in grupa C de la EURO U21 din 2019! VEZI AICI TOATE GRUPELE!

Andrei Ivan nu se teme de numele gigante cu care se va duela vara viitoare la EURO U21! Romania a picat cu Anglia, Franta si Croatia, trei din cele mai puternice nationale din lume!

Obiectivul nationalei de tineret este calificarea in semifinale, ceea ce ar insemna automat si o calificare la Jocurile Olimpice din 2020.

"Avem o grupa foarte grea, dar mergem acolo sa facem o figura frumoasa si sa ajungem in semifinale. Era o grupa convenabila cu Austria, dar si ei au o grupa dificila, e ok cu cine am picat noi. Cu Danemarca, Germania si Serbia era ok, dar asa a fost sa fie si voom merge la EURO sa dam tot. Noi mergem acolo cu incredere si vom da totul. Cu Anglia am jucat anul trecut si speram sa scoatem un rezultat bun. Trebuie sa ne uitam si la Franta si la Croatia la ce jucatori au. Avem sansa noastra si speram sa ajungem in semifinale", a spus Andrei Ivan la PROX.

