România are, oricum, locul asigurat la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, doar că un eventual loc doi ne-ar permite un traseu mai facil, dar și șansa de a fi gazde în primul meci.



Surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru Bosnia - România: Alex Chipciu!



Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie surprinzătoare chiar în ziua meciului de la Zenica. Titular pe postul de fundaș stânga, Nicușor Bancu va lua loc pe bancă pentru partida cu Bosnia, iar în locul său va juca experimentatul Alexandru Chipciu, scrie GSP.ro.



Prestațiile fundașului de bandă de la Universitatea Cluj l-au mulțumit pe selecționer, care a decis să meargă pe mâna acestuia pentru acest meci. Andrei Rațiu, Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan ar urma să completeze flancul defensiv al naționalei noastre.



Cum ar putea arăta România la Zenica: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea



Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia:



România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)

Bosnia - România, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)

România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

Bosnia - România, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)

România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)

VIDEO - Conferința de presă a lui Mircea Lucescu, înainte de Bosnia - România:

