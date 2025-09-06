Antrenorul a mai fost la cârma României U18 și în perioada 2023-2024, când a strâns șase apariții pe banca tehnică și o medie de 0,83 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Debutul lui Ion Marin! Cât s-a terminat România - Moldova la U18



Vineri după-amiază, naționala României la U18 a disputat un meci amical contra reprezentativei Republicii Moldova. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.



Moisă, căpitanul naționalei U18, a înscris pentru România, în timp ce Prisacari și-a trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul Republicii Moldova.



Echipa de start a României: Glodean – Gheorghe, Vechiu (Bădărău 67′), Moisă, Niculăesei (S. Radu 75′) – Coman – Repciuc (Luncașu 90+1′), A. Radu (Pitulac 67′), Țăroi – Avrămescu, Bota (Preda 67′)

Glodean – Gheorghe, Vechiu (Bădărău 67′), Moisă, Niculăesei (S. Radu 75′) – Coman – Repciuc (Luncașu 90+1′), A. Radu (Pitulac 67′), Țăroi – Avrămescu, Bota (Preda 67′) Rezerve: Farcaș – Ungureanu, Drăghici, Miu

Farcaș – Ungureanu, Drăghici, Miu Selecționer: Ion Marin



Pentru România U18 urmează încă un joc de pregătire, tot cu Moldova, care va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00, la Centrul de pregătire al Federației Moldovene de Fotbal, Vadul-lui-Vodă.



Lotul convocat de selecționerul Ion Marin pentru această acțiune

Portari: Alexandru GLODEAN (Universitatea Craiova), Răzvan FARCAȘ (CD Leganes | Spania);



Fundași: Sasha RADU (CD Roda | Spania), Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Fabio BĂDĂRĂU (Juventus | Italia), Bogdan UNGUREANU (Atletico Madrid | Spania), Christian VECHIU (AC Milan | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Albert NICULĂESEI (Elche CF | Spania);



Mijlocași: Denis ȚĂROI (UTA Arad), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Bogdan PITULAC (CS Afumați), Albert RADU (Malaga CF | Spania), Alexandru BOTA (Universitatea Cluj), Denis MIU (Hannover 96 | Germania), Gabriel REPCIUC (Juventus | Italia), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău);



Atacanți: Mihai NINACI (Universitatea Craiova), Andrei PREDA (Rapid București), Ianis AVRĂMESCU (Parma | Italia).

România - Kosovo la U21 a fost în direct pe VOYO și la Pro Arena. S-a terminat 0-0

