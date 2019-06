Telefonul lui Radoi s-a BLOCAT dupa meciul fantastic impotriva Angliei! Cine i-a scris

"Ce medicament sa-ti trimit?" - i-a scris Argaseala lui Radoi dupa victoria cu Anglia.

Mutu, Budescu si cativa preoti i-au blocat telefonul lui Radoi dupa 4-2 cu Anglia. Radoi n-a primit niciodata atatea mesaje.



"Eram acasa la nea Ando, tipam ca nebunii amandoi. Aaturi de Simona Halep, baietii astia sunt ambasadorii Romaniei in lume", spune Ciprian Marica.



Din toamna, eroii de la tineret vor incerca sa califice si nationala mare la Euro. Contra ar vrea sa-i ia pe toti.



"Eu cand am ajuns la echipa mare cu acea generatie de aur, la Saftica nu ieseam din camera! Mergeram la masa si direct in camera de rusine!", isi aminteste Contra.