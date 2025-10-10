Louis Munteanu și Ianis Hagi au înscris pentru echipa lui Mircea Lucescu, în timp ce moldovenii au punctat prin Dumbrăvanu, care a profitat de o eroare a portarului Ionuț Radu.

Toți ochii sunt acum ațintiți spre meciul de totul sau nimic cu Austria, iar selecțiile făcute de Mircea Lucescu au fost aprig comentate.

Victor Becali sare în apărarea unui fotbalist de la FCSB: „E neîndreptățit!”

Printre cei care au reacționat s-a numărat și impresarul Victor Becali, care consideră că Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, este nedreptățit.

„Eu am înțeles așa de la domnul Lucescu înaintea meciului cu Cipru că va juca Moldovan și că îi place și Sava. De Târnovanu n-a spus nimic. Vreți să vă spun ceva? Târnovanu e nedreptățit. Așa cum și Sava e nedreptățit. Apără în Serie A, nu e normal. Revenim la aceeași poveste. Toți selecționerii când vin la națională spun că vor juca cei care evoluează constant în campionatele lor. Toți zic același lucru și niciunul nu face asta”, a spus Victor Becali la sptfm.ro.

Ștefan Târnovanu are 21 de meciuri în acest sezon la FCSB, în toate competițiile. A primit 26 de goluri și a reușit 5 partide fără gol primit, fiind titular constant în campionat și în Europa League.

România va disputa următorul meci duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, împotriva Austriei, în direct pe Sport.ro, în format LIVE TEXT.

