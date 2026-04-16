Prezent la Muzeul Fotbalului, internaționalul român în vârstă de 31 de ani a fost întrebat despre mutarea pe care o pregătește Federația Română de Fotbal. Răspunsul fotbalistului a fost unul plin de entuziasm cu privire la viitorul selecționer.

„Da, suntem pregătiți. L-au prezentat deja? Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Hagi. Aveam 16 ani când l-am întâlnit prima dată, aveam emoții foarte mari. Am fost crescut de dânsul.

Sunt fericit, pentru că în primul rând merita domnul Hagi ca, la un moment dat, să conducă echipa națională. Iar la cât iubește dânsul echipa națională, cu siguranță va face orice pentru națională. Cei care vor merge acolo vor fi chemați de dânsul și trebuie să dea totul”, a transmis Florin Tănase.

Tratative avansate între FRF și Gheorghe Hagi

Discuțiile referitoare la preluarea băncii tehnice au fost confirmate joi de președintele FRF, Răzvan Burleanu, la scurt timp după ședința Comitetului Executiv. Potrivit oficialului, forul pe care îl conduce l-a ales pe tehnicianul de 61 de ani drept varianta principală pentru postul lăsat liber de regretatul Mircea Lucescu.

„De-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut. De data aceasta, considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a explicat Răzvan Burleanu în cadrul conferinței de presă.

Pentru a facilita acest acord și a prelua funcția, Hagi a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni pe care îl deținea la clubul Farul Constanța. El ar urma să revină pe banca tehnică a României după o pauză de 25 de ani, ultima sa experiență în acest rol fiind înregistrată în anul 2001.