VIDEO Florin Tănase, după ce și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: "Acum câteva zile eram împreună, pregăteam meciul"

Lumea fotbalului aduce omagii pentru Mircea Lucescu și joi, la Arena Națională, unde este depus sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului român.

Joi după-amiază, la Arena Națională și-au făcut apariția și cei de la FCSB, în frunte cu Mihai Stoica, Valeriu Argăseală și Mirel Rădoi.

Florin Tănase (31 de ani), care a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu inclusiv la barajul cu Turcia (0-1), disputat pe 26 martie, și-a exprimat câteva gânduri la părăsirea stadionului.

"Acum câteva zile eram împreună și pregăteam următorul meci. Un moment foarte trist pentru noi toți, pentru tot fotbalul românesc. O pierdere foarte mare. A plecat dintre noi un om cu un caracter minunat, un om care își dorea doar să ne învețe, să facem lucrurile mai bine, să fim mai buni. Doar un om generos își dorește lucrurile acestea. Din păcate, așa este viața. Am suferit o pierdere foarte mare.

Noi, jucătorii naționalei, rămânem cu onoarea de a ne întâlni și de a vorbi cu dânsul, cu sfaturile lui pe care ni le dădea zi de zi", a spus Florin Tănase.

Delegația FCSB a ajuns la Arena Națională în jurul orei 15:20 și a fost condusă de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, Valeriu Argăseală, președintele clubului și Mirel Rădoi.

Au fost prezenți și toți jucătorii echipei, dar și directorul sportiv Florin Cernat.

Roș-albaștrii au depus coroane, au aprins candele, iar mai apoi au trecut rând pe rând pe la familia Lucescu, unde au fost întâmpinați de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic.

