Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal l-a mandatat joi pe Răzvan Burleanu să inițieze negocierile cu Gică Hagi pentru funcția de selecționer. Șeful de la Casa Fotbalului s-a arătat optimist și speră să definitiveze actele pe parcursul săptămânii viitoare, conturând deja direcția sportivă pe care o așteaptă de la noul tehnician.

Potrivit președintelui FRF, cel care va prelua conducerea băncii tehnice trebuie să asigure calificarea la următorul turneu final de pe continent, aspectul financiar al înțelegerii rămânând un detaliu nepublic.

„Detaliile financiare sunt confidențiale. Fiecare selecționer lucrează cu acest obiectiv, de a obține o performanță sportivă la un turneu final. Prin urmare, obiectivul cu siguranță va fi de a califica echipa națională la următorul turneu final european”, a transmis Răzvan Burleanu.

Fără obiectiv în Liga Națiunilor

În ceea ce privește viitoarele meciuri oficiale, șeful federației a explicat că parcursul din Liga Națiunilor nu reprezintă un scop în sine, ci o fază pregătitoare pentru preliminariile EURO 2028.

„În trecut au fost obiective care au fost prevăzute în diferite discuții. Au fost și obiective care au fost introduse în anumite contracte. Ne uităm la Liga Națiunilor ca o etapă premergătoare calificării din 2027 pentru următorul Campionat European”, a punctat Răzvan Burleanu.