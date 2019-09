Sumudica, mesaj pentru Contra dupa ce nu l-a convocat pe Sapunaru: "Traverseaza o perioada foarte buna in Turcia!" Noi detalii in disputa momentului

Cristi Sapunaru nu a fost convocat la echipa nationala.

Marius Sumudica, antrenor in Turcia, campionat in care joaca si Cristi Sapunaru, a vorbit despre forma in care se afla in acest moment jucatorul care si-a anuntat retragerea de la selectionata Romaniei, dupa ce nu a fost convocat in lot de Cosmin Contra.

Marius Sumudica e de parere ca Sapunaru trebuia sa fie in lotul Romaniei, pentru ca traverseaza o perioada foarte buna in campionatul din Turcia. Sumudica a trimis sageti catre selectioner, cu toate ca a spus ca nu il poate critica in mod direct deoarece nu stie exact motivul din spatele neconvocarii.

"Eu nu pot sa iau apararea nici lui Sapunaru, am citit prin ziare de lucruri extrasportive, ca si-a aprins o tigara, ca a baut o bere in avion. Eu pot sa vorbesc de omul Sapunaru in teren. Eu l-am antrenat pe Sapunaru, eu l-am adus in Turcia, eu stiu ceea ce poate Sapunaru. In momentul de fata, eu fiind singurul antrenor strain din Turcia, restul sunt turci, pot sa va dau informatii si sa va spun ca Sapunaru este un jucator foarte respectat la echipa actuala, i s-a dat banderola la o echipa formata din 14 turci si 14 straini. Nu e putin sa fii capitanul echipei, sa conduci o echipa turca. Strict fotbalistic, Sapunaru traverseaza o perioada buna din punct de vedere sportiv. Restul, e problema lor, a lui Contra si Sapunaru. Dupa mine, la ce fundasi avem in acest moment la nationala, el cred ca nu ar fi trebuit sa lipseasca din lot, la forma in care se afla acum. Eu nu stiu ce s-a intamplat, nu il critic pe Contra, dar strict fotbalistic, el nu trebuia sa lipseasca din lot", a spus Sumudica la PRO X.