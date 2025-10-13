Marius Șumudică (54 de ani) a avut o reacție explozivă și i-a luat la țintă pe toți cei care l-au contestat pe selecționerul Mircea Lucescu înaintea confruntării de duminică, transmițându-le un mesaj direct și tăios.



Imediat după succesul obținut de "tricolori" pe Arena Națională, grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, Șumudică a lansat un atac dur la adresa criticilor lui "Il Luce". Fostul antrenor al Rapidului consideră că acest rezultat reprezintă o revanșă a selecționerului.

"Să se pălmuiască singuri!"



"Contestatarii trebuie să se pălmuiască singuri, să își dea două palme. Pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care puteau să o ia vreodată, pentru că acest om a trecut peste tot ce s-a întâmplat", a spus Șumudică pentru Fanatik.



Tehnicianul a lăudat modul în care Mircea Lucescu a pregătit partida și a mărturisit că victoria este o adevărată lecție de tactică. "Din punct de vedere tactic, e o lecție de predat mai tinerilor antrenori și chiar și nouă, la cursurile de antrenori Pro. Eu îl cunosc bine, am avut șansa de a lucra doi ani și ceva cu dânsul. Ni-i prezenta pe Jiul Petroșani ca pe Barcelona. Ne cruceam toți, venea cu dosarul", a adăugat acesta.



Șumudică a mai remarcat și atmosfera creată pe stadion, în special momentul intonării imnului de către tenorul Teodor Ilincăi, pe care l-a considerat decisiv pentru starea de spirit a jucătorilor.



"De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectați 100%. Pentru mine e un detaliu important, pentru a crea acea stare de luptă", a încheiat el.



România a obținut victoria în fața a 39.541 de spectatori, după un meci tensionat, în care Austria a avut ocazii importante. Golul lui Virgil Ghiță, venit la ultima fază, din centrarea lui Ianis Hagi, menține "tricolorii" în lupta pentru calificarea la turneul final.

