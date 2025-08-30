Ștefan Baiaram a fost convocat la națională, iar Mirel Rădoi a transmis un mesaj clar: „A fost o provocare”

Ștefan Baiaram a fost convocat la echipa națională pentru meciurile împotriva Canadei și Ciprului.

România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. 

Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea acestui duel, trupa lui Mircea Lucescu va juca un amical cu naționala Canadei, pe 5 septembrie, de la ora 21:00.

Mirel Rădoi: „Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi”

În urma startului excelent de sezon al lui Ștefan Baiaram (22 de nai), Mircea Lucescu l-a convocat pentru acțiunea din septembrie.

Mirel Rădoi s-a arătat fericit pentru convocarea jucătorului său și a recunoscut că unul dintre obiectivele sale a fost ca U. Craiova să dea cât mai mulți jucători la echipa națională.

„A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am luat ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.

Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu există libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Rădoi.

Șase goluri în 12 partide jucate în tricoul Universității Craiova, a reușit aripa dreapta în acest sezon.

2 milioane de euro este cota lui Ștefan Bairam, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru


Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
