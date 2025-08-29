Craiova lui Rădoi, lăudată de unul dintre cei mai apreciați antrenori din România. Versiunea despre adversare

Universitatea Craiova l-a fascinat pe Petre Grigoraș după ce oltenii lui Mirel Rădoi au reușit să elimine formația turcă Istanbul BB.



Petre Grigoraș este un antrenor care a marcat fotbalul din România la începutul anilor 2000. A fost un tehnician care a activat ani buni în prima divizie, fiind cunoscut, în special, pentru experiențele de la Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța sau Oțelul Galați.



"Craiova a avut, într-adevăr, adversari mai puternici, dar jocul, maturitatea, implicarea, organizarea, au fost aproape la cel mai înalt nivel. Bravo, felicitări lor și chiar au meritat-o deplin, prin atitudinea care au avut-o în toate meciurile, nu întâmplător și în campionat sunt acolo unde sunt. Cred că Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani", a declarat Petre Grigoraș, potrivit Sport Total FM.

