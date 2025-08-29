Craiova lui Rădoi, lăudată de unul dintre cei mai apreciați antrenori din România. Versiunea despre adversare

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Craiova lui Rădoi merge ceas. Și în Superliga României, dar și în cupele europene.

Universitatea Craiova l-a fascinat pe Petre Grigoraș după ce oltenii lui Mirel Rădoi au reușit să elimine formația turcă Istanbul BB. 

Petre Grigoraș este un antrenor care a marcat fotbalul din România la începutul anilor 2000. A fost un tehnician care a activat ani buni în prima divizie, fiind cunoscut, în special, pentru experiențele de la Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța sau Oțelul Galați.

"Craiova a avut, într-adevăr, adversari mai puternici, dar jocul, maturitatea, implicarea, organizarea, au fost aproape la cel mai înalt nivel. Bravo, felicitări lor și chiar au meritat-o deplin, prin atitudinea care au avut-o în toate meciurile, nu întâmplător și în campionat sunt acolo unde sunt. Cred că Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani", a declarat Petre Grigoraș, potrivit Sport Total FM

Petre Grigoraș și-a început cariera în antrenorat după retragerea din cariera de jucător. Născut în Bacău, fostul atacant a făcut furori pentru Farul Constanța, unde a stat nici mai mult nici mai puțin de șapte sezoane.

În cariera sa de antrenor, Grigoraș a început ca secund la Farul, în 1999. Apoi, a fost numit antrenor principal în vara anului 2000. De acolo a trecut pe la FC Onești, Oțelul Galați, Poli Iași, CFR Cluj, Pandurii Tg Jiu, ASA Tg. Mureș, Poli Timișoara, Foresta Suceava, iar în prezent este pe banca celor de la Axiopolis Cernavoda, formație din liga a treia.

Grigoraș e impresionat de Craiova lui Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români.

Oltenii vor înfrunta pe teren propriu Sparta Praga, Maina şi Noah. În deplasare, Universitatea Craiova va juca împotriva echipelor SK Rapid, AEK Atena şi Rakow. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Când vor avea loc meciurile din Conference League din acest sezon

  • Faza Ligii

Etapa 1: 2 octombrie 2025

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025


Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

