Adversarele Universității Craiova în faza principală din Conference League:



Sparta Praga (acasă)

Rapid Viena (deplasare)

Mainz (acasă)

AEK Atena (deplasare)

FC Noah (Armenia)

Rakow (deplasare)

Mihai Rotaru: "Facem 7 puncte acasă și 4 în deplasări"

Mihai Rotaru, acționarul principal de la Universitatea Craiova, se declară mulțumit de rezultatele tragerii la sorți și este încrezător că oltenii pot obține chiar o clasare în primele 8, ceea ce ar duce trupa lui Rădoi direct în optimile de finală ale competiției.

Rotaru anticipează că Universitatea Craiova va obține 11 puncte. În sezonul trecut, echipele din Conference League care au obținut 11 puncte s-au clasat în intervalul locurilor 8-11.

"E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe. Se joacă! Sigur că ne putem califica, de ce nu? Noi comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Bașakșehir, cred că sunt adversari de valoare acolo în grupă.



Avem echipe foarte grele, Mainz și Sparta Praga, dar eu zic că putem. M-am uitat la clasamentul de anul trecut. Cu 7 puncte ieși din grupă. Cu 10 sau 11 puncte, direct în optimi.



Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. Și asta e!



Mainz mi se pare cea mai grea echipă pentru că e din Bundesliga. Și teoretic și practic e cea mai grea echipă. Sparta e foarte grea și ea. Urmează AEK Atena, polonezii și Rapid Viena. Eu zic că se joacă", a spus Mihai Rotaru, la Fanatik.

