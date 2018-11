"Stati sa vedem, poate nu vom pica intr-o grupa infernala!" Reactia lui Contra dupa victoria din Muntenegru

Citeste si: Cum arata grupa infernala si grupa accesibila la tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2020



Cosmin Contra: "Sunt doar pe jumatate fericit. Sunt fericit pentru atitudine, dar sunt nefericit pentru ca nu am inscris mai multe goluri, si n-am prins urna a 3-a."

"N-am ce sa le reprosez baietilor, dupa victoria cu Lituania, dupa conditiile de aici. Am facut un meci extraordinar. Din pacate, n-am putut sa inscriem si al doilea gol."

"Sunt un antrenor fericit, mandru, daca vom avea aceasta atitudine la toate meciurile, va fi un lucru extraordinar."

"Regret cele doua puncte pierdute acasa cu Muntenegru, dar sa nu uitam ca in aceste preliminarii am jucat doua meciuri fara spectatori. Aveam mare nevoie de suporteri la primul meci, cu Muntenegru."

Contra s-a aratat deranjat de criticile la adresa echipei nationale, dupa ce Romania a cazut in urna a 4-a pentru tragerile la sorti de pe 2 decembrie.

"In loc sa felicitam baietii pentru efort, pentru joc, suntem nemultumiti ca n-am inscris mai multe goluri. Asa suntem noi. Am avut un adversar bun in fata, am fost intr-o grupa cu o echipa calificata la Mondial, cu Serbia... Dar felul in care ne-am batut in fiecare meci, pe mine ma face sa fiu increzator pentru meciurile din primavara."

"Cred ca intotdeauna incercam sa scoatem in evidenta lucrurile negative."

"Stati sa vedem, poate nu vom avea o grupa asa grea. Poate vom avea adversare accesibile", a spus Contra la PRO TV.

Contra a comentat si informatiile legate de interesul unei echipe din zona araba pentru el.

"Acum o saptamana eram plecat ca vine un alt antrenor, acum vad ca plec ca am oferta. Zvonuri."