Muntenegru 0-1 Romania | Tatarusanu, declaratia serii dupa ce a fost eroul nationalei: "Am aparat-o cu ochiul!"

Romania, doar pe locul 2 in grupa de Nations League!

Romania a castigat doar cu 1-0 meciul din Muntenegru, iar este in urna a 4-a in preliminarile pentru Euro 2020. Serbia a castigat grupa din Nations League.

Ciprian Tatarusanu a fost eroul nationalei la Podgorica dupa ce a aparat incredibil o lovitura de pedeapsa in repriza secunda a partidei.



"L-am studiat. Ca de fiecare data posibilii jucatori care executa. De obicei tragea pe acel colt, m-am aruncat si a fost important pentru echipa. Jucatorul a tras foarte tare si mingea mi-a venit in ochi. Am aparat-o cu ochiul", a declarat Tatarusanu dupa partida cu Muntenegru,

Meciul a fost aproape sa fie amanat. S-a jucat in conditii speciale in Muntenegru, dar suprafata de joc s-a prezentat in conditii excelente.

"A fost un teren destul de bun avand in vedere conditile meteo. Ne asteptam la un meci greu, dar ca de fiecare data am aratat ca suntem o echipa cu caracter si sper sa o facem asa de fiecare data. Meciul de la Ploiesti cu Muntenegru a trecut si am demonstrat in urmatoarele meciuri ca suntem echipa puternica. Cred ca am facut o campanie foarte buna", a spus fotbalistul celor de la Nantes dupa partida din Nations League.

"Urna a 4-a si a 3-a e acelasi lucru"



"Pentru mine si urna a 4-a si a 3-a e acelasi lucru. Am demonstrat ca putem sa ne bate cu fiecare echipa de la egal la egal. Serbia a fost o echipa mai puternica in aceasta grupa", a spus Tatarusanu.