Andrei Cordea a fost protagonistul unui episod controversat la mijlocul terenului. Aflat lângă Oucasse Mendy, jucătorul formației din Gruia a exagerat o atingere a adversarului în zona pieptului. Gestul teatral l-a convins pe „centralul” Marian Barbu să fluiere fault și să acorde o lovitură liberă.

Reacție categorică după faza din derby

Fostul internațional român a analizat faza respectivă și a criticat vehement atitudinea jucătorului. Acesta s-a arătat deranjat de modul în care cel mai bun marcator al echipei a ales să obțină un avantaj nemeritat.

„Foarte urâtă, nu ai cum să faci aşa ceva niciodată, ce-i asta?”, a spus Basarab Panduru la PrimaSport.

Andrei Cordea traversează o perioadă excelentă în tricoul formației clujene de la întoarcerea sa din Arabia Saudită, reușind să înscrie 13 goluri în 29 de meciuri disputate în toate competițiile.