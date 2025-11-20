Astfel, ”tricolorii” vor fi nevoiți să folosească ”biletul” obținut prin UEFA Nations League, care asigură un traseu mai dificil, din urna a patra valorică la tragerea la sorți.



România, șanse mici pentru Mondial în opinia specialiștilor



Înainte ca România să-și afle adversarele pe care le va întâlni în drumul spre Mondial, specialiștii ne dau șanse infime pentru calificarea la turneul final. Football Meets Data crede că avem șanse de 19% pentru accederea în finala barajului și doar 9% pentru calificarea la turneul final după 28 de ani de pauză.



Nici Bosnia nu stă mai bine. Fosta noastră adversară din preliminarii are șanse de 24% pentru finală și 7% pentru calificarea la turneul final, acolo unde nu a mai fost din 2014.



Cele mai mari șanse de calificare le au, evident, echipele aflate în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Turcia (57% pentru a ajunge la Mondial), Danemarca (55%), Italia (54%) și Ucraina (47%).



Echipa națională a României își află astăzi, după ora 14:00, adversarele din play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026. Semifinala este programată pe 26 martie, iar o posibilă finală pe 31 martie.



Urnele pentru barajul CM 2026:

