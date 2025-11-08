EXCLUSIV Silviu Lung își amintește penalty-urile cu Irlanda: „Mingea mi-a trecut pe sub mână. Poate dacă apăram, puteam scrie istorie”

Silviu Lung își amintește penalty-urile cu Irlanda: „Mingea mi-a trecut pe sub mână. Poate dacă apăram, puteam scrie istorie"
Ionut Stoica
Pe 25 iunie 1990, România trăia una dintre cele mai dramatice seri din istoria naționalei. 

Silviu LungRomaniaIrlanda
Echipa regretatului Emeric Ienei ajungea în optimile Campionatului Mondial din Italia, iar adversara era Irlanda, o formație care se calificase din grupe fără să câștige vreun meci.

După 120 de minute fără gol, totul s-a decis la lovituri de departajare pe „Luigi Ferraris” din Genova. Singurul care a ratat a fost Daniel Timofte, iar România a părăsit turneul cu 5-4 la penalty-uri.

Silviu Lung: „Mingea mi-a trecut pe sub mână. Poate dacă apăram, puteam scrie istorie”

La mai bine de 35 de ani de la acel moment, Silviu Lung, căpitanul și portarul naționalei, privește înapoi cu regret. Întrebat de Sport.ro despre loviturile de departajare, Silviu Lung nu ascunde faptul că încă simte durerea acelei seri.

„Făcusem un campionat bun, absolut toți băieții. Am dominat mare parte din meci și la penalty-uri, știți cum e, e multă inspirație. Din păcate, un singur șut am ghicit și atunci a tras cât a putut de tare, dacă nu mă înșel Cascarino, și mingea mi-a trecut pe sub mână. Poate dacă apăram acel penalty, puteam să scriem istorie”, ne-a povestit Silviu Lung.

În urma acelui rezultat, Irlanda bifa prima calificare din istorie în sferturi la un Mondial, în timp ce România avea să fie eliminată. „Tricolorii” erau la prima fază eliminatorie din 1930.

