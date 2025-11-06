PAOK vine după șase victorii consecutive în toate competițiile și încearcă să obțină al doilea succes european în această ediție. Grecii au patru puncte după primele trei etape, în timp ce Young Boys are șase.

Lucescu avertizează: „Young Boys e o echipă puternică”

La conferința de presă, Răzvan Lucescu a explicat că PAOK nu va trata meciul ca pe unul ușor. Mai mult, tehnicianul a lăudat intensitatea și agresivitatea adversarilor.

„Young Boys este o echipă puternică. Joacă cu agresivitate și intensitate. Chiar dacă poate nu sunt mulțumiți de tot ce au făcut până acum, rămân un adversar serios. Toată lumea din vestiar înțelege dificultatea acestui meci”, a spus Răzvan Lucescu, citat de paron.gr.

Antrenorul român spune că jucătorii săi trebuie să rămână concentrați, mai ales în contextul în care echipa joacă din trei în trei zile.

„Experiența anilor trecuți ne-a învățat că trebuie să uiți imediat meciul precedent. Trebuie să te concentrezi doar pe următorul. Doar așa poți reuși. Avem trei meciuri în șapte zile. Este important să avem mintea și corpul proaspete. Nu știu cum va arăta meciul, dar va fi unul cu intensitate și multe alergări. Va trebui să punem multă energie ca să câștigăm”, a mai spus Lucescu.

