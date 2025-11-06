Miercuri seară, Inter a primit vizita celor de la Kairat Almaty în etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Champions League pe ”Giuseppe Meazza”.



La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 2-1.



Lautaro Martinez (minutul 45) și Carlos Augusto (minutul 67) au înscris pentru trupa din Milano, în timp ce Ofri Arad (minutul 55) a făcut-o pentru echipa din Kazakhstan.



Chivu face senzație la Inter! Record absolut la cinci luni de la instalare: ”Pentru prima dată în istorie”



Odată cu meciul câștigat în fața lui Kairat, Inter Milano a ajuns la patru victorii consecutive în noul sezon din Champions League. ”Nerrazzurrii” au mai învins Ajax (2-0), Slavia Praga (3-0) și Royale Union SG (4-0).



Conform OptaPaolo, este pentru prima dată în istorie când Inter bifează patru victorii consecutive în primele lor patru meciuri din cupele europene.

