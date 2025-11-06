Chivu face senzație la Inter! Record absolut la cinci luni de la instalare: ”Pentru prima dată în istorie”

Cristian Chivu (45 de ani) a preluat-o pe Inter Milano la începutul lunii iunie.

Miercuri seară, Inter a primit vizita celor de la Kairat Almaty în etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Champions League pe ”Giuseppe Meazza”. 

La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 2-1.

Lautaro Martinez (minutul 45) și Carlos Augusto (minutul 67) au înscris pentru trupa din Milano, în timp ce Ofri Arad (minutul 55) a făcut-o pentru echipa din Kazakhstan.

Odată cu meciul câștigat în fața lui Kairat, Inter Milano a ajuns la patru victorii consecutive în noul sezon din Champions League. ”Nerrazzurrii” au mai învins Ajax (2-0), Slavia Praga (3-0) și Royale Union SG (4-0).

Conform OptaPaolo, este pentru prima dată în istorie când Inter bifează patru victorii consecutive în primele lor patru meciuri din cupele europene.

În Champions League, pentru Chivu urmează un test dificil. Miercuri, 26 noiembrie, trupa din Milano o întâlnește la Madrid pe Atletico, în etapa #5.

