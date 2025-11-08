În ciuda victoriei clare și a aprecierilor venite din partea suporterilor, antrenorul Costel Gâlcă a temperat imediat entuziasmul și a insistat că obiectivul principal rămâne calificarea în cupele europene.



Tehnicianul giuleștenilor s-a arătat mulțumit în special de replica oferită de echipa sa după remiza de la Craiova, lăudând organizarea în fața unui adversar puternic.



"Am avut o atitudine mult mai bună comparativ cu meciul de la Craiova", a spus Gâlcă, adăugând: "E o echipă dificilă, de play-off, care a câștigat la multe echipe din fruntea clasamentului. Cred că am avut o organizare destul de bună și am știut să profităm de spațiile pe care le-au lăsat".



"Un gol extraordinar, ne-a ajutat și ploaia!"



Antrenorul Rapidului s-a arătat impresionat de reușita lui Dobre, care a deschis scorul, și a menționat un aliat neașteptat: vremea.



"Da, a fost ceva extraordinar. Traseul pe care l-am avut, viteza jocului... ne-a ajutat și ploaia care a venit și ne-a dat mult mai multă viteză. A fost mai ușor pentru noi să putem să găsim spații între linii, să jucăm mai repede și am dat un gol foarte frumos", a comentat Gâlcă, recunoscând, totuși, că echipa a trecut și prin momente dificile, în special în prima repriză: "Am avut vreo trei acțiuni unde am greșit și i-am adus peste noi".



Obiectivul rămâne același: Europa



Aclamat de fani la finalul meciului, Gâlcă a transmis că meritele aparțin întregului grup: "Le mulțumesc suporterilor, dar e munca tuturor, a jucătorilor, a staff-ului meu".



Întrebat despre posibilitatea ca Rapidul să devină campioană, antrenorul a rămas ferm pe poziții și a stabilit clar prioritățile: "Deocamdată suntem pe primul loc, dar mai avem mult. V-am spus și înainte, trebuie să demonstrăm la fiecare meci. Cu cât mai repede ne atingem noi obiectivul pentru o clasificare în cupele europene, după aceea pot să spunem că ne batem pentru altceva".



Gâlcă a acceptat eticheta de "echipă pragmatică", asemănată cu CFR-ul din anii trecuți, menționând: "Până la urmă e important să câștigăm meciurile și cred că am făcut-o destul de bine până acum. Am ajuns destul de repede la poarta adversă și am putut să facem, să jucăm și pe contraatac".



Laude pentru Dobre: "Cred că [a fost] jocul cel mai complet din punct de vedere tactic. A jucat mult mai repede în zona de construcție, mi-a plăcut foarte mult astăzi cum a jucat", a spus Gâlcă despre atacantul său.

