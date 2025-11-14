Silviu Lung, portarul uriaș al naționalei în anii ’80-’90, a rememorat pentru Sport.ro atmosfera fabuloasă din vestiarul care a dus România la Mondialul din 1990 și a rezumat totul în doar trei cuvinte.



Silviu lung a descris „Generația de Aur” în doar trei cuvinte:



Fostul mare portar a apărat poarta României în 76 de meciuri și a fost unul dintre oamenii-cheie la Campionatul Mondial din Italia ’90, unde „tricolorii” au ajuns în optimi după egalul eroic cu Argentina lui Diego Armando Maradona, scor 1-1, la Napoli.



Pe 18 iunie 1990, România rezista pe „San Paolo” în fața campionilor mondiali. Monzon deschisese scorul pentru Argentina, dar Balint a egalat repede, iar Silviu Lung a închis poarta în momentele decisive ale partidei.



„Nu aveam frică de nimeni”, a spus Lung, pentru Sport.ro. Întrebat cum ar descrie echipa națională din anii '80 - '90, portarul nu a ezitat: „Echipă foarte valoroasă”.



Silviu Lung a debutat la națională în 1979 și a apărat în două turnee finale, EURO 1984 și Mondialul din 1990.

La nivel de club a câștigat două titluri cu Universitatea Craiova și a ajuns în finala Cupei Campionilor cu Steaua în 1989.

