Telenovela plecării lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj se va încheia, în mod cert, în ianuarie 2026. Adică, în momentul în care se va redeschide perioada de transferări.

Explicația ține de două motive importante. În primul rând, CFR e înglodată în datorii, după cum Sport.ro a arătat aici, și riscă enorm. Apoi, jucătorul e complet debusolat, la actuala sa echipă. Nu e întâmplător bilanțul său catastrofal din momentul de față: 16 meciuri și doar 2 goluri! Incredibil de puține reușite pentru un atacant în schimbul căruia CFR solicita, în vară, numai puțin de… 18 milioane de euro!

Pancu: „E foarte posibil să plece“

În aceste condiții, conducerea CFR-ului s-a convins: vânzarea lui Louis Munteanu nu mai trebuie amânată! Pentru că, în caz contrar, jucătorul riscă să aibă o prăbușire din toate punctele de vedere. Atât sportiv, cât și în ceea ce privește cota sa de piață.

Joi, în dialog cu Digi Sport, antrenorul Daniel Pancu a și lăsat de înțeles că Louis Munteanu e pe picior de plecare și că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Mai mult decât atât, antrenorul formației din Gruia a spus, printre rânduri, că Munteanu poate ajunge inclusiv la FCSB, așa cum s-a întâmplat cu un alt golgheter al CFR-ului, Daniel Bîrligea!

„Dacă va pleca, lucru care e foarte posibil, sper să-și găsească liniștea și un club la care să marcheze multe goluri, ceea ce e calitatea lui de bază. Asta e problema clubului (n.r. – vânzarea lui Louis Munteanu), eu nu am ce să fac. Va veni ca adversar, au mai fost cazuri, cum a fost cel al lui Bîrligea, care a plecat la FCSB și joacă foarte bine. Sunt problemele clubului, nu mă privesc pe mine. Eu, pentru că am colaborat cu el la echipa națională și am avut o relație foarte bună, asta îmi doresc pentru el și pentru toți ceilalți jucători de la tineret“, a spus Daniel Pancu.

