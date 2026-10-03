După 20 de minute în care România i-a ținut piept Poloniei, Radu Drăgușin a faultat în propriul careu și a fost eliminat de ”centralul” elvețian Urs Schnyder.

Robert Lewandowski a deschis, așadar, scorul din penalti, dar jocul s-a rupt în actul secund, când naționala a primit gol după gol de la reprezentativa poloneză.

Selecționerul Poloniei a dat verdictul despre naționala României după trăsnetul de la Varșovia: ”Din primul minut am văzut asta”

După meci, selecționerul Jan Urban, al cărui scaun se clătina înainte de confruntarea cu tricolorii, a evidențiat că a văzut o națională a României hotărâtă și puternică încă din primul minut, dar eliminarea lui Drăgușin a dezechilibrat total jocul.

”Am văzut o echipă hotărâtă încă din primul minut. Uneori, chiar prea hotărâtă, pentru că România a lansat câteva contraatacuri periculoase încă din start. Din fericire, un cartonaș roșu și un penalty ne-au ajutat în acest meci”, a spus el, citat de transfery.info.

Cât despre meci, Urban a explicat că e mulțumit de maniera în care elevii săi au jucat la Varșovia, în a treia rundă din UEFA Nations League, în fața propriilor suporteri.

”Sunt mulțumit de multe lucruri după acest meci. Pe de o parte, de faptul că am știut să profităm de avantaj, pentru că nu este întotdeauna ușor să marchezi unul, două, trei goluri sau, în cazul nostru, șase. Felicitări băieților pentru că au reușit acest lucru.

Al doilea lucru pozitiv este victoria. Suntem în continuare în cursă. Este adevărat că meciul a devenit mai ușor pentru noi datorită avantajului. Totuși, trebuie să recunoaștem că unele faze au fost foarte frumoase. Suporterilor le-a făcut plăcere să le urmărească”, a mai spus el.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.