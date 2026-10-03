„Mi-a fost puțin frică!” Piotr Zielinski surprinde după Polonia - România 6-0: „Asta ne-am spus în vestiar”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Piotr Zielinski surprinde după Polonia - România 6-0

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Revenind la 0-6 cu Polonia, echipa națională a început bine duelul de la Varșovia, având mai multe ocazii prin Bîrligea, însă cartonașul roșu văzut de Drăgușin, în minutul 22, a schimbat total soarta duelului. Dacă la pauză a fost 0-1, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. Ulterior, adversarii au punctat de cinci ori în actul secund, iar una dintre reușite a fost semnată de către Piotr Zielinski, mijlocaș care a profitat de o pasă neinspirată trimisă de Răzvan Marin.

La scurt timp după fluierul final, mijlocașul a transmis că inițial s-a temut de o ieșire a lui Otto Hindrich, însă în cele din urmă a atacat balonul și a marcat. Cât despre discuția avută la pauză, Piotr Zielinski a expus că atât el, cât și colegii săi au purtat un dialog, în condițiile în care erau conștienți de avantajul numeric.

„Uneori e bine să fii în ofsaid și am profitat de asta. Am simțit că jucătorul s-ar putea să-i trimită mingea cu capul portarului. Nu a trimis-o destul de aproape, am intuit faza și am marcat. Mi-a fost puțin frică de portar, dar am văzut cu coada ochiului că era poziționat mai în spate.

Ne-am spus în vestiar că avem un jucător în plus și că nu mai e de glumit, pentru că trebuia să închidem meciul. Prima fază, o pasă superbă a lui Nico, și apoi totul s-a terminat. Avem multă calitate și mă bucur că acesta a putut fi un meci de cotitură. Să sperăm că vom continua să jucăm așa.

După meci, am glumit spunând că am jucat de parcă ne cunoșteam de o veșnicie. A fost un plus excelent pentru echipă. Avem nevoie de acel tip de sclipire și curaj. E minunat că un jucător atât de tânăr și neconvențional — cel puțin pentru mine — se dovedește a fi un fotbalist excelent, care ne ajută enorm. A jucat la un nivel înalt în cele trei meciuri.

Am jucat pentru toată lumea. Aveam nevoie de o victorie și de un meci bun. Suntem 100% alături de antrenorul Urban. Ne simțim excelent cu el, iar acest meci ne va da un impuls. Ne vom bucura din plin”, a declarat Piotr Zielinski, citat de presa din Polonia.