Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Când a pierdut România ultima oară la o diferență de 6 goluri

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

După cele trei înfrângeri înregistrate de echipa națională, fanii se întreabă despre viitorul lui Gică Hagi pe banca tehnică. „Regele” nu are niciun succes în duelurile oficiale, iar acesta a abordat subiectul demisiei după insuccesul de la Varșovia.

Eșecul cu Polonia a intrat în istorie. Majoritatea suporterilor echipei naționale nici măcar nu erau născuți în momentul în care „tricolorii” cedau la o diferență de 6 goluri.

Până la meciul de la Varșovia, România nu mai pierduse de 59 de ani la o diferență atât de mare. Ultimul insucces la 6 goluri datează din data de 24 mai 1967!

La acel moment, echipa națională ceda în fața... Suediei! Nordicii se impuneau pe teren propriu cu scorul de 7-1. Ca o paralelă, Gică Hagi avea doar doi ani pe atunci, iar regretatul Mircea Lucescu se afla în teren. Unicul gol al „tricolorilor” era înscris de către Nicolae Dobrin, în minutul 70, când pe tabelă era deja 7-0 în dreptul suedezilor.

Arc peste timp, la 59 de ani distanță echipa națională a cedat, spre nemulțumirea tuturor fanilor, din nou la o diferență de 6 goluri.

Echipa României din 24 mai 1967 arăta astfel: M. Ionescu - Nicolae, I. Nunweiller, Mocanu, Popa - Dridea, Gergely - Lucescu, Dobrin, Pîrcălab, I. Ionescu. Selecționer: Ilie Oană.