„Fără cuvinte!” Echipa națională, mesaj în miez de noapte după 0-6 cu Polonia

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Echipa națională, mesaj în miez de noapte după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Revenind la 0-6 cu Polonia, echipa națională a început bine duelul de la Varșovia, având mai multe ocazii prin Bîrligea, însă cartonașul roșu văzut de Drăgușin, în minutul 22, a schimbat total soarta duelului. Dacă la pauză a fost 0-1, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea.

Nimeni nu anticipa faptul că elevii lui Gică Hagi vor suferi una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie. În miez de noapte, echipa națională a postat un mesaj scurt, dar cu mult substrat pe rețelele de socializare: „Fără cuvinte!”.

Cum era de așteptat, fanii au făcut haz de necaz, postarea adunând peste 3.000 de comentarii în doar 8 ore. Numărul este unul impresionant, în condițiile în care fotografia a fost postată după miezul nopții.