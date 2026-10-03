„Fără cuvinte!” Echipa națională, mesaj în miez de noapte după 0-6 cu Polonia

„Fără cuvinte!” Echipa națională, mesaj în miez de noapte după 0-6 cu Polonia Nationala
SPORT.RO
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România a cedat fără drept de apel, scor 0-6, în fața Poloniei.

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Echipa NationalaGica HagiRomaniaPoloniaNations League
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Echipa națională, mesaj în miez de noapte după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Revenind la 0-6 cu Polonia, echipa națională a început bine duelul de la Varșovia, având mai multe ocazii prin Bîrligea, însă cartonașul roșu văzut de Drăgușin, în minutul 22, a schimbat total soarta duelului. Dacă la pauză a fost 0-1, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea.

Nimeni nu anticipa faptul că elevii lui Gică Hagi vor suferi una dintre cele mai dure înfrângeri din istorie. În miez de noapte, echipa națională a postat un mesaj scurt, dar cu mult substrat pe rețelele de socializare: „Fără cuvinte!”.

Cum era de așteptat, fanii au făcut haz de necaz, postarea adunând peste 3.000 de comentarii în doar 8 ore. Numărul este unul impresionant, în condițiile în care fotografia a fost postată după miezul nopții.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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