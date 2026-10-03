Selecționata lui Jan Urban s-a impus la Varșovia cu 6-0 în a treia rundă din UEFA Nations League disputată împotriva României. După o primă repriză cât de cât echilibrată, ruptura s-a produs în actul secund, când tricolorii au fost copleșiți de atacurile polonezilor, aflați în superioritate numerică.

În minutul 22, Radu Drăgușin a fost eliminat mult prea ușor după un fault în careu. Arbitrul a dictat atunci 11 metri, iar Robert Lewandowski a fructificat penaltiul fără emoții

Gazzetta dello Sport a scris doar două cuvinte după ce România a fost spulberată de Polonia

Același Lewandowski a majorat diferența imediat după pauză, în minutul 47. Tot el a închis tabela de marcaj în minutul 86, la 6-0, după ce mai semnaseră reușite Piotr Zielinski (min. 62) și Jan Bednarek (min. 66), după autogolul lui Virgil Ghiță din minutul 49.

”Eternul Lewandowski!”, a titrat Gazzetta dello Sport după Polonia - România, care a evidențiat faptul că internaționalul polonez, în prezent legitimat la Chicago Fire în Statele Unite ale Americii, a realizat un hat-trick.

”Polonia a oferit spectacol împotriva României: 6-0, cu un hat-trick al cândva impresionantului Lewandowski”, a mai punctat publicația italiană.

Gică Hagi, întrebat direct despre demisie: ”Veți lua o decizie radicală?”

Având în vedere că, după eșecul cu Bosnia, Gică Hagi a dat de înțeles că ar putea părăsi echipa națională, după înfrângerea umilitoare suferită de România în fața Poloniei, a fost firesc ca selecționerul să fie întrebat despre o eventuală demisie de pe banca primei reprezentative.

”După meciul cu Bosnia, ați sugerat că ați putea părăsi echipa națională, când nu trebuia să o faceți. Ce veți face acum? Veți lua o decizie radicală?”, a fost întrebarea adresată selecționerului la conferința de presă.

Gică Hagi a răspuns că nu se va gândi la o decizie radicală până la meciul cu Suedia, care este programat luni, pe Arena Națională.

”Nu, nu, nu, nu, două zile... Nu are rost să vorbim despre lucrurile acestea în momentul ăsta. Durerea e prea mare, iar gândurile sunt doar la meci, la această înfrângere care ne doare și atât. Mâine ne întoarcem acasă, mai avem două zile până la meci, ne gândim doar la meciul cu Suedia”, a fost răspunsul lui Gică Hagi la conferința de presă.