Edi Iordănescu a anunțat echipa pe care nu o poate refuza: „Mi-aș dori să mă întorc”

Edi Iordănescu a anunțat echipa pe care nu o poate refuza: „Mi-aș dori să mă întorc” Nationala
SPORT.RO
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Edi Iordănescu a vorbit despre o posibilă revenire la echipa națională.

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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Edi Iordănescu se vede pe banca echipei naționale

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

După cele trei înfrângeri înregistrate de echipa națională, fanii se întreabă despre viitorul lui Gică Hagi pe banca tehnică. „Regele” nu are niciun succes în duelurile oficiale, iar acesta a abordat subiectul demisiei după insuccesul de la Varșovia.

Cea mai importantă performanță din istoria recentă a echipei naționale este calificarea la EURO 2024. La acel moment, Edi Iordănescu reușea să iasă dintr-o grupă complicată, „Generația de Suflet” fiind ulterior eliminată de Olanda în optimile de finală.

Întrebat despre momentul plecării de la națională, Edi Iordănescu a mărturisit că nu s-a ajuns la un consens, astfel că despărțirea a fost inevitabilă. Totuși, fostul selecționer a expus că și-ar dori să revină la cârma României, însă nu știe dacă acea zi va fi în viitorul apropiat.

„Din păcate, n-am găsit chimia necesară și mărturisesc că a fost o doză foarte mare de orgoliu de ambele părți. N-am spus că trebuia să fiu prima opțiune. Am spus că dacă cineva se gândea la mine, atunci ar fi trebuit să fiu prima opțiune, nu în orice condiții. Relațiile mele au fost extraordinare în perioada mandatului.

S-au tensionat puțin după ce nu am găsit calea ca să continuăm, dar ulterior totul a fost ok și comunicarea este relativ constantă. Mi-aș dori să mă întorc într-o zi, dar nu știu dacă ziua aia este foarte curând”, a spus Edi Iordănescu, potrivit Digi Sport.

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Edi Iordănescu, acord de principiu / Foto: Sport Pictures
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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