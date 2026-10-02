Președintele federației a rupt tăcerea după ce s-a aflat că selecționerul poate fi demis după Polonia - România

Președintele federației a rupt tăcerea după ce s-a aflat că selecționerul poate fi demis după Polonia - România Nations League
SPORT.RO
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România înfruntă Polonia în a treia rundă din Nations League.

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PoloniaRomaniaJan Urban
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Tricolorii au început slab campania din Nations League, cu două înfrângeri la rând, cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4). Nici Polonia nu s-a descurcat mult mai bine. Polonezii au un egal cu Bosnia (scor 0-0) și un eșec cu Suedia (scor 1-3).

Președintele Federației de Fotbal din Polonia a vorbit despre o eventuală demitere a lui Jan Urban

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Meciul cu România se poate dovedi decisiv pentru soarta selecționerului polonez Jan Urban. Rezultatele modeste ale naționalei lui Lewandowski ar fi stârnit nemulțumire în rândul oficialilor Federației Poloneze de Fotbal, iar președintele Cezary Kulesza i-ar fi dat un ultimatum antrenorului: fie câștigă în fața României, fie va fi demis.

Întrebat despre o posibilă demitere a lui Jan Urban în cazul unui eșec cu România, președintele Federației Poloneze de Fotbal a preferat să rămână diplomat și a transmis că, la finalul meciului, se va face o analiză și se vor trage concluziile.

După acest cantonament, la fel ca după oricare altul, va fi timp pentru analiză, discuții și concluzii. Nu am stabilit un număr concret de puncte și nici nu intenționăm ca un singur meci să decidă viitorul selecționerului. Desigur, ne dorim să câștigăm fiecare meci pentru naționala Poloniei, dar, deocamdată, ne concentrăm pe ceea ce urmează. Fiecare dintre noi are un rol de îndeplinit în acest cantonament, iar asupra acestui lucru ne concentrăm”, a spus Cezary Kulesza, conform Sport.pl.

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