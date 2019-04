Se schimba IARBA dupa Metallica si Ed Sheeran! Pe ce gazon joaca Romania in meciul cu Spania

La mai putin de o luna de la concertul Metallica, Romania joaca pe National Arena cu Spania.

Pe 14 august are loc evenimentul rock al anului la Bucuresti, dupa ce Ed Sheeran vine tot pe cel mai mare stadion al tarii pe 3 iulie.

Burleanu e sigur ca nu vor fi probleme cu gazonul de pe National Arena. A facut o intelegere cu Primaria: iarba se schimba a doua zi dupa concertul Metallica.

"Am solicitat garantii suplimentare din partea Primariei ca vom avea un teren optim pe Arena NAtionala. Toata procedura de licitatie trebuie facuta inaintea concertelor, astfel incat in prima zi de dupa sa inceapa treaba. Am solicitat, de asemenea, decopertarea terenului, astfel incat montarea noii suprafete de joc sa fie mult mai usoara", a spus Burleanu.

Romania - Spania se joaca pe 5 septembrie, pe National Arena.