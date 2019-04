Golul anului in Romania!!! A facut ca MESSI: portarul care a PASAT la penalty, apoi a inscris si el in derby-ul sezonului! VIDEO

Alin Bota a fost omul derby-ului intre primele doua clasate din seria a 3-a a ligii a 5-a.

Chiar daca echipa sa, Recea, a piedut cu 4-2, Bota a fost in centrul atentiei. A executat ambele penalty-uri acordate de arbitri in favoarea gazdelor. Mai intai, a pasat in lateral pentru un coechipier, in stilul celebru Messi - Suarez de la un meci al Barcelonei cu Celta Vigo, apoi a transformat el de la 11 metri.

Lupta totala pentru promovare in seria a 5-a din C. Recea si Mircurea Ciuc sunt la egalitate pe primul loc, cu 55 de puncte. Pana la finalul sezonului mai sunt 7 etape.