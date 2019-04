Gol fabulos in liga a 4-a!

Ionut Nita de la Moldova Draguseni a inscris un gol fantastic in meciul pe care echipa sa l-a castigat clar in deplasare, 5-2, cu Stejarul Cajvana, in liga a 4-a Suceava.

Sursa: GazetaSV.ro

VEZI SI:



**Mihai Mironica, despre demiterea lui Mangia! Cartu: "Am fost surprins de decizie!"

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube