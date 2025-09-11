Eduard Lambrinoc, mijlocaș de 21 de ani, a semnat cu PAEEK Kyrenia, echipă din liga secundă, și va fi coleg cu Panagiotis Charalambous, fiul antrenorului campioanei FCSB, Elias Charalambous.



Lambrinoc a fost aproape de un transfer la CS Dinamo, mergând chiar și în cantonament cu echipa lui Florin Bratu, dar negocierile au eșuat.



A refuzat-o pe Dinamo și semnează în Cipru



Tânărul mijlocaș a mai evoluat la FC Brașov, Kids Tâmpa, Olimpic Râșnov, FC Voluntari și Metalul Buzău, bifând 5 meciuri în Superligă pentru ilfoveni. În 2022, Lambrinoc a fost chiar în probe la Villarreal, însă a revenit în România.



”PAEEK Kyrenia anunță achiziția winger-ului dreapta român Eduard Andrei Lambrinoc.

Fotbalistul de 21 de ani evoluează ca atacant lateral, are 1,90 m înălțime și vine de la Metalul Buzău. A participat la prima divizie a României și a fost convocat la Naționala României U18.

Achiziția sa este o mișcare de întărire țintită pentru noul sezon, adăugând viteză, putere și hotărâre marginilor noastre de atac.

Îi urăm bun venit lui Eduard Lambrinoc în familia PAEEK Kyrenia și îi dorim sănătate și mult succes în culorile echipei noastre”, au scris ciprioții în comunicatul oficial.



PAEEK Kyrenia a terminat pe locul 7 în liga secundă cipriotă și țintește promovarea în primul eșalon.

