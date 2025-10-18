Echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Campioana en-titre este la egalitate de puncte cu vicecampioana CFR Cluj (locul 11).



Vești excelente pentru FCSB! Revine după o lună de la intervenția chirurgicală



În urmă cu aproape o lună, înainte de Go Ahead Eagles - FCSB 0-1, Mihai Lixandru a suferit o intervenție chirurgicală la apendice. Fotbalistul a absentat de la meciul cu olandezii, de la duelurile cu Oțelul (1-0) și Craiova (1-0), dar și de la confruntarea cu Young Boys (0-2).



Conform golazo.ro, Mihai Lixandru și-a redus la jumătate perioada de indisponibilitate și e gata acum să joace din nou pentru FCSB. El a fost chiar inclus în lotul grupării roș-albastre pentru partida de sâmbătă după-amiază cu Metaloglobus București, de la Clinceni.



Aceeași sursă a indicat faptul că e posibil ca Lixandru să primească minute cu Metaloglobus ca să poată evolua încă din primul minut cu Bologna, în faza principală a competiției UEFA Europa League, joi seară, de la 19:45.



Gigi Becali: ”O să îl băgăm pe Chiricheș pe lista UEFA!”



”(n.r. dacă va mai aduce alt fundaș central) Păi nu avem? Îl avem pe Baba, îl avem pe Chiricheș, îl avem pe Graovac care revine. Vine și Dawa acum în două-trei săptămâni, avem destule variante. Asta e, așa se întâmplă în viață.



Ce ghinion e când se accidentează unul. Ghinion e când faci accident, atunci, s-a accidentat, face piciorul la loc, la revedere, ce ghinion, asta se întâmplă la fotbal, nu numai la noi, se întâmplă peste tot.



Ce vrea Domnul așa să fie. O să îl băgăm pe Chiricheș (n.r. pe lista UEFA)”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

