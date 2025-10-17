Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA în războiul Steaua - FCSB

Fanii Stelei au primit un motiv de satisfacție în disputa cu FCSB în jurul zilei de vineri, 17 octombrie, când site-ul UEFA a făcut anumite modificări în legătură cu palmaresul echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986. Pe site-ul forului european apărea până astăzi faptul că FCSB este deținătoarea prestigiosului trofeu, dar UEFA a modificat acest aspect. Acum, Steaua este cea care figurează pe site-ul oficial ca fiind echipa triumfătoare în 1986, în finala cu Barcelona de la Sevilla.

Mihai Stoica nu a fost afectat de modificările făcute de UEFA

Mihai Stoica a fost întrebat despre modificările de pe site-ul UEFA, dar Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că nu atins de această „victorie” a echipei din Liga 2. MM a invocat performanțele realizate de campioana României și a explicat că acestea contează din punctul său de vedere. Citește și: "Băi, Gigi, eu nu fac așa ceva!" Ilie Dumitrescu a rememorat discuția sinceră pe care a avut-o cu patronul FCSB



„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat untimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League. Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA. Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu. E haos acolo, îți dai seama. Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



Talpan cere gradul de general Tot astăzi, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, și-a revendicat meritele pentru această reușită și a profitat de moment pentru a lansa un nou atac la adresa conducerii Ministerului Apărării.

"Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni", a tunat Talpan, potrivit Fanatik. Acesta a plusat cu o cerere directă: "Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Realizările mele sunt notabile".

Modificarea operată de UEFA vine ca urmare a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit în vara acestui an că palmaresul din perioada 1947-1998, inclusiv cel mai important trofeu din istoria fotbalului românesc, aparține CSA Steaua.

