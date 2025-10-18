Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul momentului: verdict clar despre disputa Rădoi - Lucescu

În cadrul unei conferințe susținute vineri, consternat, Mirel Rădoi a exprimat în fața reprezentanților mass-media că nu înțelege cum Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali, patronul lui FCSB, să-i transmită că speră ca roș-albaștrii să se impună în fața oltenilor și să vină la națională cu un moral bun.

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a ținut să puncteze faptul că Mircea Lucescu ar fi trebuit, de fapt, să le ureze amândurora mult succes înainte de derby și să spere că niciun jucător nu se va accidenta înainte de acțiunea naționalei din luna octombrie.

”Niciodată, niciodată. Nu, așa ceva nu există. Nu există așa ceva, nu. La meciul ăla a fost Istvan Kovacs. A greșit de trei ori, dar nu a influențat rezultatul, aici nu discutăm că s-a întâmplat ceva și a influențat rezultatul.



De-asta sunt ăia de la VAR, de-aia există centrali și arbitru VAR. Dacă eu, ca central, îți comunic la VAR să intervii dacă e ceva, intervii. Din punct de vedere al arbitrajului, nu a influențat rezultatul. Dacă Cicâldău dă cu capul acolo e 1-0, dacă Teles dă pe poartă, e gol, e 1-0 sau 2-0 pentru Craiova.



Greșelile de arbitraj au fost corectate de VAR. Speța asta cu arbitrajul la meciul cu Craiova nu stă în picioare. Eu înțeleg ce vrei tu să spui. Ăla, la Matei, nu a fost fault niciodată. Arbitrajul la meciul ăla nu a influențat rezultatul și asta e cel mai important.



Speța asta cu arbitrajul nu stă în picioare. E normal, dacă eu sunt și muncesc la Craiova sau sunt patron la Craiova, să nu-mi cadă bine că selecționerul își dorește să câștige FCSB. Cum să fiu fericit? Selecționerul trebuia să spună ‘Băi, Gigi, baftă, sper să nu se accidenteze niciun jucător’. Ăsta e mesajul. Și să-l sune și pe Rădoi să-i spună 'Baftă, Mirele, să ai un meci bun, să nu se accidenteze nimeni'. Asta e, de fapt”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

