FC Argeș continuă să surprindă plăcut în acest sezon de Superligă. Piteștenii au remizat cu Farul, scor 0-0, și rămân în zona play-off-ului, pe locul 5, cu 23 de puncte. Printre cei care au remarcat parcursul echipei s-a numărat și Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB.



MM Stoica, dat pe spate de Bogdan Andone: „E unul dintre cei mai buni antrenori”



După meciul de la Constanța, MM Stoica l-a lăudat public pe Bogdan Andone, antrenorul care a promovat-o pe FC Argeș și a transformat-o într-una dintre revelațiile actualei stagiuni. Oficialul roș-albaștrilor crede că succesul piteștenilor se datorează în mare măsură antrenorului.



Andone a impresionat prin stilul ofensiv și rezultatele obținute în fața echipelor de top. FC Argeș a învins cu 2-0 atât pe CFR Cluj, cât și pe FCSB, consolidându-și poziția în prima jumătate a clasamentului.



"La Argeş nu este ca la Botoşani, mi se pare că valoarea lotului Botoşaniului este superioară. Piteştiul punctează la nivelul băncii tehnice. Bogdan Andone e unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1 în momentul de faţă. E un băiat foarte serios, chiar e bun, un antrenor foarte bun. A căpătat şi experienţă.



Am lucrat cu el, şi ca principal, şi ca secund chiar e bun. Uitaţi-vă unde a fost. A fost la Astra, a dus-o pe locul 3. La Botoşani a făcut o minune (n.r. sezonul 2023-2024). Ce a făcut el acolo a mai reuşit doar Reghecampf la Chiajna. E o echipă care şi-a depus clar candidatura pentru play-off (n.r. FC Argeş). Dar urmează o perioadă grea, vor juca cu Dinamo şi Rapid



Pe noi ne-au făcut zob în a doua repriză. Am avut o ocazie mare, Thiam, în minutul 85, dar ne-au făcut zob, ce să mai. Au 23 de puncte, noi avem 13", a spus MM Stoica, la Prima Sport 1.

