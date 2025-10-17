Cu patru apărători esențiali accidentați, campioana tremură pentru punctele care o pot menține în cursa pentru playoff.



Antrenorul Elias Charalambous trebuie să găsească soluții miraculoase pentru a alcătui linia de fund, după ce i-a pierdut pe Dawa, Graovac, Chiricheș și Mihai Popescu, toți cu probleme medicale.

Apărare improvizată pentru campioană



În ciuda absențelor din tabăra campioanei, Teja rămâne în gardă: "Eu îl respect foarte mult pe Mihai Popescu, îl cunosc, e un jucător extraordinar, foarte bun, dar nu e golgheterul campionatului sau nu e Mbappe de la Real Madrid", a zis antrenorul lui Metaloglobus.



Metaloglobus, singura echipă fără victorie după 12 etape, vede o oportunitate uriașă în acest duel. "Important pentru noi ar fi victoria indiferent împotriva cărei echipe, trebuie să câștigăm și noi primul meci", a transmis tehnicianul ultimei clasate.



În acest timp, Elias Charalambous pare mai preocupat de starea gazonului de la Clinceni decât de problemele din lotul echipei sale. "Sper ca gazonul să fie bun, îmi aduc aminte că am urmărit Dinamo cu Slobozia acolo. Au fost probleme, dar am văzut că oamenii de acolo au făcut totul să rezolve problema", a spus tehnicianul cipriot.

În altă ordine de idei, fostul dinamovist Giani Kiriță consideră că roș-albaștrilor le va fi imposibil să se bată la titlu în acest sezon: "Va fi foarte greu, va fi foarte greu pentru că sunt foarte multe puncte avans", a punctat acesta.

