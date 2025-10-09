Pentru amicalul cu Moldova, Mircea Lucescu a decis să mizeze pe un prim 11 cu mai multe surprize și să odihnească numeroși titulari obișnuiți pentru partida cu Austria.

Bogdan Stelea: "Contra Austriei cred că va apăra Târnovanu"

Contra Moldovei, Ionuț Radu va apăra poarta României. Titular la Celta Vigo în LaLiga și Europa League, goalkeeper-ul va juca pentru prima dată sub tricolor după o pauză de doi ani și jumătate.

Bogdan Stelea (57 de ani) se așteaptă însă ca împotriva Austriei să fie titularizat un alt portar. Fostul mare internațional mizează pe Ștefan Târnovanu, goalkeeper-ul celor de la FCSB.

"Radu are șanse să apere cu Austria, dar eu cred că va fi Târnovanu, așa am senzația pentru tot ce a fost în ultima perioadă. Asta doar dacă Radu nu va face un meci fantastic contra Moldovei, deși nu cred că va avea mari probleme. E senzația pe care o am că Târnovanu va apăra cu Austria", a spus Stelea, la Digisport.

Dacă scenariul lui Bogdan Stelea se va realiza, România ar ajunge la trei portari diferiți în trei meciuri: Horațiu Moldovan în partida cu Cipru (2-2), Ionuț Radu contra Moldovei, iar Ștefan Târnovanu împotriva Austriei.

ROMÂNIA, primul 11 contra Moldovei: 1. I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Hagi-cpt. – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram.

12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan Selecționer: Mircea Lucescu



