Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

Mircea Lucescu a decis să odihnească mai mulți titulari obișnuiți, având în vedere că duminică este programat jocul oficial cu Austria, din preliminariile CM 2026.

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova



Lisav Eissat, fundașul cu dublă cetățenie, română și israeliană, este titular în amicalul cu Moldova și debutează astfel sub tricolor. Un alt debutant va fi Ștefan Baiaram, care este titularizat de Mircea Lucescu, potrivit Digisport.



Ianis Hagi este căpitan, iar în primul 11 apar jucători cu puține selecții, precum Vlad Dragomir, Louis Munteanu sau Vladimir Screciu.



Andrei Rațiu și Andrei Burcă au fost lăsați în afara lotului pentru amicalul cu Moldova. Cei doi vor fi însă disponibili pentru partida de duminică împotriva Austriei.

