Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu
România înfruntă Moldova într-un meci amical, astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Viorel Moldovan, Lisav Eissat, Mircea Lucescu, Romania, Stefan Baiaram
Mircea Lucescu a decis să odihnească mai mulți titulari obișnuiți, având în vedere că duminică este programat jocul oficial cu Austria, din preliminariile CM 2026. 

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova

Lisav Eissat, fundașul cu dublă cetățenie, română și israeliană, este titular în amicalul cu Moldova și debutează astfel sub tricolor. Un alt debutant va fi Ștefan Baiaram, care este titularizat de Mircea Lucescu, potrivit Digisport.

Ianis Hagi este căpitan, iar în primul 11 apar jucători cu puține selecții, precum Vlad Dragomir, Louis Munteanu sau Vladimir Screciu.

Andrei Rațiu și Andrei Burcă au fost lăsați în afara lotului pentru amicalul cu Moldova. Cei doi vor fi însă disponibili pentru partida de duminică împotriva Austriei.

  • România: Radu - Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț - Moruțan, Screciu, Dragomir - Hagi, Munteanu, Baiaram
  • Rezerve: Târnovanu, Sava - Ciubotaru, Ghiță, Dobre, Chipciu, Racovițan, M. Marin, R. Marin, Cîrjan, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, Tănase, Man
  • Selecționer: Mircea Lucescu

Lotul României pentru acțiunea din octombrie

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)
