Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau

Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță au fost surprinși de corespondenții Pro TV aflați la Ploiești, la ”Primvs Derby”, meci dintre Petrolul și Rapid care contează în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

Cei doi comunicau despre faza controversată de vineri seară, din Universitatea Craiova - Dinamo.

În minutul 65, la scorul de 2-1 în favoarea oltenilor, Universitatea Craiova a rămas în zece jucători, după o fază controversată, la care ar fi trebuit eliminat și jucătorul lui Dinamo (DETALII AICI).



Nici Lucescu și nici Stoichiță nu înțeleg de ce ”centralul” confruntării nu i-a arătat cartonașul galben și lui Armstrong.

Marius Avram, fost arbitru FIFA, e de părere că și jucătorul lui Dinamo merita să fie eliminat.

Ce a spus Marius Avram

”O fază în care are loc un fault al lui Armstrong, care îl împinge pe Bancu, după care sunt două gesturi, ambele de comportare violentă. E foarte greu să mă convingă cineva că Armstrong nu și-a dat seama și pur și simplu nu l-a văzut pe Bancu.



E evident din imagini că gestul lui e intenționat, iar călcarea intenționată cu crampoanele pe piept a unui adversar se încadrează la comportament violent.



Acesta se referă la momentul în care un jucător utilizează brutalitate împotriva unui adversar fără a disputa mingea. Acea împingere cu piciorul îmi arată foarte clar că asta a fost intenția lui.



Gestul lui Bancu este indiscutabil o lovire și el a fost eliminat corect. Decizia corectă ar fi fost cartonaș roșu și pentru Bancu, și pentru Armstrong”, a spus Avram la Digi Sport vineri seară.

