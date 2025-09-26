Selecționerul dezvăluia înaintea amicalului cu Canada faptul că membrii staff-ului echipei naționale l-au informat în legătură cu atitudinea portarului de 28 de ani, care potrivit selecținerului, ar strica atmosfera din vestiar.

Ciprian Tătărușanu: ”Mă bucur să văd că portarii echipei naționale evoluează toți la un nivel foarte ridicat!”

Interesant este însă că selecționerul a ales să mizeze pe Horațiu Moldovan, chiar dacă fostul portar de la Rapid este rezervă la Real Oviedo, ceilalți doi portari din lot, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava apără meci de meci la FCSB, respectiv Udinese.

Întrebat despre o eventuală convocare a lui Ionuț Radu, Ciprian Tătărușanu, fostul portar al echipei naționale, a refuzat să își exprime părerea, însă a lăsat să se înțeleagă faptul că Mircea Lucescu trebuie să mizeze pe un portar ”cu meciuri în picioare”.

”Este o competiție benefică atât pentru ei individual, cât și pentru echipă. Atunci când trei jucători valoroși sunt pe același post, toată lumea are de câștigat. Nu contează pe cine văd eu titular, decizia selecționerului este cea mai importantă.

(n.r. Ionuț Radu, care nu a fost convocat ultima oară, titular în La Liga, ar merita să fie convocat?) Asta trebuie să îl întrebați pe selecționer. Eu, ca suporter, ceea ce sunt în momentul de față, mă bucur să văd că portarii echipei naționale evoluează toți la un nivel foarte ridicat”, a spus Ciprian Tătărușanu.

