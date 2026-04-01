Anca Alexia Todoni are numai 21 de ani, însă debutul de carieră în tenisul profesionist de senioare nu a tratat-o cel mai bine.

Din punct de vedere fizic, sportiva din Timișoara - cu o înălțime de 1,84 metri - a ajuns să aibă probleme serioase care o țin departe de competițiile oficiale de jumătate de an.

Câte poate schimba un an: Anca Todoni, de pe locul 83 WTA, număr 265 mondial

Fără meci oficial din 9 septembrie 2025, Anca Todoni a decis, în luna octombrie, să se supună unei intervenții chirurgicale pentru a-și trata durerile serioase apărute la nivelul umărului drept.

Parte esențială în jocul său, deoarece îi dictează serviciul, forehandul, dar și, parțial, reverul, umărul drept a încurcat-o pe Anca Todoni și în prima parte a anului anterior, în care Anca Todoni a strâns 26 de victorii, dintr-un total de 44 de meciuri oficiale disputate, însă anumite succese au venit cu costul agravării unor dureri.

„După consultări cu specialiști, a devenit clar că operația era singura opțiune pentru a mă recupera corect și pentru a putea continua drumul în sportul pe care îl iubesc,” anunța Anca Todoni, în octombrie, după operație.