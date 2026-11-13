Naționala de fotbal a României va încheia partidele din grupa de Liga Națiunilor în urma dublei programate în luna noiembrie. Sâmbăta aceasta (14 noiembrie), tricolorii vor primi vizita naționalei din Polonia, pentru ca apoi, la 17 noiembrie, să întâlnească, în deplasare, Bosnia-Herțegovina.

România – Polonia, în Liga Națiunilor: Lewandowski, cele mai multe goluri contra noastră

Tricolorii au avut un parcurs dezastruos până în acest moment, cu Gică Hagi pe banca tehnică: patru înfrângeri la rând! În clasamentul grupei din Liga B, România este ultima clasată, fără niciun punct. Suedia este lider cu 10 puncte, urmată de Bosnia pe locul doi, cu 8 puncte, și Polonia pe locul trei, cu 4 puncte.

Cu câteva zile înaintea meciului de pe Arena Națională, presa poloneză întoarce pe toate părțile disputa Polonia – România, iar o statistică interesantă arată că Robert Lewandowski (38 de ani, legitimat la Chicago Fire) are cel mai bun randament la națională chiar contra noastră!

Unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului, Lewandowski are sete de goluri contra României, până acum marcând de opt ori în disputele cu noi.

România – Polonia, în Liga Națiunilor: Lewandowski a marcat mai puține goluri și cu Gibraltar sau San Marino

Reușitele, în doar trei meciuri, iar fostul vârf al celor de la Barcelona sau Bayern Munchen nu a dat un randament atât de bun nici contra celor din Gibraltar sau San Marino, cărora le-a marcat de câte șase ori.

Altfel, în disputele cu Andorra, Letonia și Lituania a mai marcat Lewandowski un număr semnificativ de goluri, de cinci ori.

Publicația TVP Sport remarcă această statistică și precizează:

”România este țara preferată a lui Robert Lewandowski!

Căpitanul naționalei Poloniei a marcat deja opt goluri în doar trei meciuri!

El va sta în fața șansei de a îmbunătăți această realizare impresionantă sâmbătă.”

Robert Lewandowski, opt goluri în partidele cu România

Lewandowski a marcat primele două goluri contra României în campania de calificare la Cupa Mondială din 2018 (scor 3-0), dar și în returul acelor preliminarii a făcut spectacol, când a punctat de trei ori (scor 3-1).

Celelalte trei goluri au fost reușite luna trecută, în octombrie, în turul acestei campanii de Nations League (scor 6-0).