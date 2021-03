Avem FINALA cu Germania! "Pacea de la Budapesta" ne duce in sferturi, alaturi de nemti! Cum arata acum clasamentul grupei

Romania a castigat cu 2-1 in fata Ungariei si are 4 puncte din doua meciuri in grupa de la Euro.

'Tricolorii' au facut 1-1 cu Olanda, la fel si Germania. O victorie sau un egal in jocul de marti ne califica fara dubii in sferturile de finala de la Euro indiferent de rezultatul de la Ungaria - Olanda.

In cazul in care Romania pierde la Budapesta, pe noul stadion al lui Honved, care i-a purtat noroc in primele doua jocuri, fanii nationalei se pun pe calcule.

Daca pierd sau fac egal cu Ungaria, calificarea e iesita din discutie pentru olandezi.

In cazul in care se impun, totusi, ajung la 5 puncte si totul se poate decide la golaveraj. Germania are acum +3, dupa 3-0 cu Ungaria, iar Romania doar +1, datorita victoriei in fata aceluiasi adversar.

In cazul unei infrangeri a Romaniei cu Germania, indiferent de scor, Olandei ii e suficient sa se impuna la un gol diferenta cu Ungaria si merge in sferturile de finala!

Cum arata acum clasamentul grupei:

1. Germania 4p 4-1

2. Romania 4p 3-2

3. Olanda 2p 2-2

4. Ungaria 0p 1-5

Romania - Germania se joaca marti seara, de la 19:00, si e live pe www.sport.ro.

Tweet Romania Olanda Germania Citeste si: