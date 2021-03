"Vom trece prin momente de suferinta! Trebuie sa fim pregatiti!" Declaratiile lui Mirel Radoi inainte de duelul cu Germania! "Si ei au probleme"

Romania joaca impotriva Germaniei duminica, de la ora 21:45, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Mirel Radoi a prefatat cel mai tare duel al acestei primaveri. Selectionerul a vorbit despre cum au reactionat jucatorii la analiza facuta dupa victoria cu Macedonia de Nord, despre valoarea adversarului de duminica seara si despre cat timp s-a pregatit pentru aceasta partida din preliminariile Mondialului din Qatar.

"In functie de cum vor arata jucatorii in seara asta, la antrenamentul oficial, maine vom decide primul 11. E clar cand vorbim de Germania ca isi impun semifinale sau finale ale turneelor finale, iar aceste meciuri par amicale pentru ei, dar speram sa le cream probleme. Chiar daca au multe momente pozitive, chiar si Germania are probleme ca organizare defensiva, lasa spatii si noi trebuie sa le speculam. Cu siguranta vom fi mai mult decat un sparring partner pentru ei.

Va trebui sa fim pregatiti, vom trece prin momente de suferinta, trebuie sa suferim unii pentru altii. Nu va fi la fel cum a fost cu Macedonia de Nord, va trebui sa stim exact zonele unde Germania e vulnerabila si sa le exploatam.

Am inceput pregatirea pentru meciul asta de la tragerea la sorti. Atunci am inceput sa analizam fiecare adversar. Asta e avantajul la nationala, ca avem timp sa aflam punctele tari si slabe ale adversarului. Din pacate, insa, exista un singur antrenament intre meciuri si trebuie sa rezolvam problemele din partida precedenta si sa pregatim urmatorul meci in acelasi timp.

E evidenta diferenta de experienta intre mine si Low, dar si la Euro 2019 am intalnit antrenori mai experimentati si am reusit o figura frumoasa. La ora jocului, Romania nu mai are nevoie de un antrenor care sa ii motiveze pe baieti, miza si adversarul sunt suficiente. Trebuie sa fim pregatiti pentru ce urmeaza, sa intelegem ce am gresit in meciul trecut si faptul ca acum pot aparea jucatori mai experimentati care sa profite de greselile noastre.

Jucatorii au avut si alti adversari au jucat la cluburi puternice, asta e un factor in plus pentru ei sa isi masoare valoarea cu adversari puternici. Baietii au inteles foarte bine ce le-am spus dupa meciul cu Macedonia de Nord, au raspuns bine, a fost o analiza reusita, dar la nivel teoretic. Vom vedea pe teren, la antrenament, daca au inteles cum vrem sa rezolvam acele probleme.

La fiecare meci ne gandim sa ne marcam un gol mai mult decat adversarul, nu sa terminam la egalitate", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa dinaintea celui de-al doilea meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

