Naționala României înfruntă selecționata lui Vincenzo Montella la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Pariul lui Marica direct de la Istanbul: ”Unul dintre ei doi marchează”

Ciprian Marica, fost internațional român, va fi prezent la Turcia - România, iar înainte de meci a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Marica mizează pe Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi în Turcia - România. Fostul internațional a rămas uimit și de oamenii care au venit să susțină reprezentativa lui Lucescu la Istanbul.

”(n.r. Zi scorul) Oricât cu unul mai mult decât ei. (n.r. Cine dă golul?) Mihăilă sau Ianis Hagi. Nici nu mai contează, important e să dăm un gol mai mult decât ei.

Mă bucur că sunt foarte mulți români. Asta e incredibil de frumos. Civilizați. Chiar o mândrie să ne prezentăm în maniera asta”, a spus Ciprian Marica.