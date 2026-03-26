VIDEO Pariul lui Marica direct de la Istanbul: ”Unul dintre ei doi marchează”

Turcia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00.

Naționala României înfruntă selecționata lui Vincenzo Montella la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Ciprian Marica, fost internațional român, va fi prezent la Turcia - România, iar înainte de meci a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Marica mizează pe Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi în Turcia - România. Fostul internațional a rămas uimit și de oamenii care au venit să susțină reprezentativa lui Lucescu la Istanbul.

”(n.r. Zi scorul) Oricât cu unul mai mult decât ei. (n.r. Cine dă golul?) Mihăilă sau Ianis Hagi. Nici nu mai contează, important e să dăm un gol mai mult decât ei. 

Mă bucur că sunt foarte mulți români. Asta e incredibil de frumos. Civilizați. Chiar o mândrie să ne prezentăm în maniera asta”, a spus Ciprian Marica.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
