Am avut rezultate excelente la CM 1998, cu jucătorii Generației de Aur pe final de carieră

În 1998, la momentul cântecului de lebădă al Generației de Aur, care avea să lase în curând locul celei conduse de Chivu, Lobonț, Contra, Nicolae, Petre și Rădoi, tricolorii au încântat la Mondialul din Franța, unde au câștigat Grupa G, după victorii cu Anglia (2-1) și Columbia (1-0) și o remiză cu Tunisia (1-1). În optimile de finală Hagi&co. s-au înclinat în fața Croației (0-1), ocupanta locului al treilea la finalul competiției.



O comparație a loturilor din 1998 și din prezent nu arată o discrepanță uriașă în privința valorii cluburilor unde erau și sunt legitimați jucătorii. În afară de faptul că Anghel Iordănescu s-a bazat pe un contingent masiv de jucători din campionatul spaniol, de la Valencia, Salamanca, Villarreal și Espanyol, față de selecționarea în prezent doar a trei jucători din La Liga (Rațiu - Rayo, Radu - Vigo, Moldovan - Oviedo), asemănările sunt destul de mari.

În schimb, acum avem trei jucători din Serie A (Stanciu - Genoa, M. Marin - Pisa, Sava - Udinese), în timp ce la CM 1998 nu am avut niciun jucător legitimat în Italia, beneficiind însă de aportul lui Munteanu (Koln) și Selymeș (Anderlecht), jucători de la două cluburi importante europene.



Câte un jucător de la AEK Atena, PSV Eindhoven și din Premier League

Există mulți jucători din campionatul intern în anturajul naționalei, avem câte un convocat din Premier League (Petrescu - Chelsea, Drăgușin - Tottenham), dar și câte un fotbalist la AEK Atena (Doboș / R. Marin) și PSV Eindhoven (Stângă / Man). Diferențele majore ar fi în privința statutului pe care jucătorii români îl aveau la echipele unde erau legitimați, majoritatea fiind considerați oameni de bază la cluburile lor, dar și calitatea jucătorilor de atac. În plus, încă nu apăruse mirajul Rusiei, Chinei și al Golfului Persic, iar cei mai importanți stranieri care evoluau în Turcia o făceau pentru Galatasaray și Fenerbahce, forțele campionatului turc.



Cluburile la care evoluează tricolorii în prezent nu pot fi folosite ca un motiv pentru rezultatele echipei, în condițiile în care am pierdut calificarea la Mondialul din 2002 cu jucători de la Ajax Amsterdam (Bogdan Lobonț, Cristian Chivu), Atletico Madrid (Cosmin Contra), Betis Sevilla (Iulian Filipescu), Șahtior Donețk (Daniel Florea), VfL Wolfsburg (Dorinel Munteanu), Dinamo Kiev (Florin Cernat, Tiberiu Ghioane), Genoa (Paul Codrea, Claudiu Niculescu), Club Brugge (Alin Stoica), Zaragoza (Costel Gâlcă), VfB Stuttgart (Ionel Ganea), Alaves (Adrian Ilie), Sporting Lisabona (Marius Niculae), Nantes (Viorel Moldovan), Parma (Adrian Mutu) și Beșiktaș (Daniel Pancu).



Lotul României pentru CM 1998:

Portari - Bogdan Stelea (Salamanca), Florin Prunea (Erzurumspor), Dumitru Stângaciu (Kocaelispor)

Fundași - Dan Petrescu (Chelsea), Gheorghe Popescu (Galatasaray), Cristian Dulca (Rapid București), Anton Doboș (AEK Atena), Liviu Ciobotariu (Dinamo București), Tibor Selymeș (Anderlecht)

Mijlocași - Constantin Gâlcă (Espanyol), Dorinel Munteanu (FC Koln), Gheorghe Hagi (Galatasaray), Lucian Marinescu (Salamanca), Gabriel Popescu (Valencia), Iulian Filipescu (Galatasaray), Ovidiu Stângă (PSV Eindhoven)

Atacanți - Adrian Ilie (Valencia), Viorel Moldovan (Fenerbahce), Ilie Dumitrescu (Steaua București), Marius Lăcătuș (Steaua București), Radu Niculescu (FC Național București), Gheorghe Craioveanu (Villarreal)

Alți jucători convocați pentru meciurile din preliminarii - Bogdan Lobonț (Rapid București), Daniel Prodan (Atletico Madrid), Dan Potocianu (FC Național, Servette Geneva), Valentin Ștefan (Oțelul Galați), Florin Bătrânu (Dinamo București), Cosmin Contra (Dinamo București), Vasile Popa (FC Argeș Pitești), Ioan Lupescu (Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach), Dennis Șerban (Steaua București), Cătălin Munteanu (Steaua București), Iosif Rotariu (Poli Timișoara), Florentin Petre (Dinamo București), Alin Stoica (Anderlecht), Ioan Sabau (Reggiana, Brescia), Dănuț Lupu (Dinamo București, Rapid București), Laurențiu Roșu (Steaua București), Constantin Barbu (Suwon Bluewings, FC Argeș Pitești), Ion Vlădoiu (FC Koln), Adrian Mihalcea (Dinamo București)



Jucătorii convocați în preliminariile CM 2026:

Portari - Ionuț Radu (Celta Vigo), Stefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese), Horațiu Moldovan (Real Oviedo)

Fundași - Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristian Manea (Rapid București), Mihai Popescu (FCSB), Virgil Ghiță (Hannover), Raul Opruț (Dinamo București), Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Kevin Ciobotaru (Hermannstadt), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Deian Sorescu (Gaziantep), Andrei Borza (Rapid București), Ionuț Nedelcearu (Akron Tolyatti), Valentin Crețu (FCSB), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (Rapid București), Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur), Alexandru Pașcanu (Rapid București), Matei Ilie (CFR Cluj)



Mijlocași - Nicolae Stanciu (Genoa), Răzvan Marin (AEK Atena), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV Eindhoven), Marius Marin (Pisa), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Florin Tănase (FCSB), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Adrian Șut (FCSB), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Alex Dobre (Rapid București), Vlad Dragomir (FC Pafos), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Cătălin Cîrjan (Dinamo București), Darius Olaru (FCSB), Vlad Chiricheș (FCSB), Dennis Politic (FCSB), Florinel Coman (Al Gharafa)



Atacanți - Daniel Bîrligea (FCSB), Denis Drăguș (Eyupspor), David Miculescu (FCSB), Louis Munteanu (CFR Cluj), Denis Alibec (FCSB)

Foto - Getty Images

