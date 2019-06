Surpriza frumoasa pentru Florinel Coman! Jucatorul FCSB-ului va fi sustinut din tribuna de iubita lui, la meciul Romaniei U21 cu Croatia U21

Ioana a plecat pregatita in Italia pentru EURO U21: avea tricoul iubitului ei cu ea.

Nationala Romaniei de tineret va avea sustinere importanta la partidele de la turneul final din Italia si San Marino. In avionul in care se aflau bunicii lui Ianis Hagi s-a aflat si Ioana Timofeciuc, iubita lui Florinel Coman. Aceasta se va afla in tribune la partida cu Croatia de marti seara.

Ioana a plecat deja pregatita pentru a-l sustine pe Florinel Coman. Ea a aratat pentru Pro TV tricoul cu numarul 7 pe care il va purta in tribune la partidele de la EURO U21.

Ioana este studenta la drept si designer vestimentar. Cei doi formeaza un cuplu inca de cand jucatorul evolua pentru FC Viitorul.

Iubita lui Florinel Coman, creatoare de modă a plecat cu tricoul cu numarul 7 al Romaniei în bagaj. Ea va fi prezenta în tribune la meciul contra Croatiei,U21. pic.twitter.com/OBZHSXvBhE — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 17, 2019

